112-nieuws: man rijdt lantaarnpaal uit de grond • mestwagen met pech op A2

15.36

Op de kruising van de Vlaszak en de Boschstraat in Breda is vanmiddag een fietser in botsing gekomen met een vrachtwagen. De vrouw op de fiets zou in de dode hoek van de vrachtauto hebben gezeten. Ze is naar het ziekenhuis gebracht en het is niet duidelijk hoe het met haar gaat. Door het ongeval is het druk in het verkeer in de omgeving van het ongeval.