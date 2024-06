112-nieuws: automobilist stoned voor politiebureau • dreiging met mes

01.29

Drie automobilisten zijn afgelopen nacht aangehouden door de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant omdat zij zich weinig aantrokken van de maximumsnelheid op de wegen waar zij reden. Een van hen reed met een snelheid van 166 kilometer per uur, 66 kilometer per uur harder dan is toegestaan. De twee andere automobilisten haalden snelheden van 161 en 156 kilometer per uur. Ze moesten allemaal hun rijbewijs inleveren. Waar ze precies reden, is niet naar buiten gebracht.