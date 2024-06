112-nieuws: man aangereden in Helmond • bureaustoel staat in brand

07.00

In de Helmondse wijk Rijpelberg had iemand vanochtend vroeg de hele inboedel in brand gestoken. Om welke spullen het precies allemaal gaat, laat de politie in het midden.Vanwege de rook in de wijk werd de politie gewaarschuwd. De dader vond volgens de politie de stort te duur om de huisraad daar naartoe te brengen. "Nou, de bekeuring hiervoor is vele malen hoger", laat agent Frans weten. De brandweer moest uitrukken om het vuur te doven.