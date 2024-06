112-nieuws: jongeren rijden tegen boom • auto's botsen frontaal

18.03

Aan de Doornbos in Rijen is een gaslek ontstaan tijdens werkzaamheden. Het gat is volgelopen met water, het gas blaast het water daardoor weer omhoog. De brandweer is bezig om het gas te vernevelen en ze verricht metingen. De omgeving van het lek is afgesloten. In de buurt is de gaslucht goed te ruiken.