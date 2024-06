112-nieuws: kind aangereden • kinderen blussen brand in speeltuin

02.15

Op het parkeerterrein van basisschool de Vlashof aan de Elgarstraat in Tilburg is afgelopen nacht een auto in vlammen opgegaan. Dat gebeurde rond kwart over twee. De auto raakte zwaar beschadigd.

De parkeerplaats is afgezet met een politielint. In de nabijgelegen Bartokstraat woedde twee dagen geleden ook al een autobrand. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen beide autobranden.