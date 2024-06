112-nieuws: auto Best in vlammen op • automobilist zonder rijbewijs betrapt

00.44

Een automobilist die in april zijn rijbewijs moest inleveren bij de politie nadat hij met zijn Ford Mustang met een snelheid van bijna 170 kilometer per uur over de Midden-Brabantweg bij Tilburg scheurde, is gisteren opnieuw bekeurd. Agenten zagen hem in zijn Ford Mustang rijden, terwijl zijn rijbewijs nog altijd ingetrokken is. Dat komt hem duur te staan.