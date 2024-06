112-nieuws: brand in container milieustraat • controle bij supermarkten

13.04

Na een controle van onder meer de politie,, douane en de NVWA zijn bij drie supermarkten in de gemeente Bergen op Zoom dinsdagmiddag diverse overtredingen geconstateerd. Onder meer de Alcoholwet is overtreden, onder andere doordat er geen leidinggevenden aanwezig waren in de bedrijven. Ook is er een hoeveelheid sigaretten aangetroffen waar geen accijns over is betaald. Wat de sancties zullen zijn, is nog onduidelijk.