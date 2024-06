Deze gemeente is de hardste stijger voor de WOZ-waarde

De gemeente Drimmelen heeft vorig jaar de grootste WOZ-stijging gehad van Brabant. De waarde van de woningen is daar gemiddeld 373.000 euro. De waardestijging was vorig jaar 10,7 procent. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Nederland bedroeg aan het begin van dit jaar 379.000 euro. Dat is 3 procent meer dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Kijk hier voor de WOZ-waarde in jouw gemeente.

Wachten op privacy instellingen...