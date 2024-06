Nieuw sprookje Prinses op de Erwt krijgt een plekje in de Efteling

In de Efteling is vanaf volgend jaar een nieuw sprookje te bewonderen: ‘De Prinses op de Erwt’. Het verhaal van de fijngevoelige prinses is vanaf voorjaar 2025 te zien. Het wordt het 31e sprookje in het Sprookjesbos.

‘De Prinses op de Erwt’ is een sprookje van Hans Christian Andersen. Het was tussen 1963 en 2017 in heel bescheiden vorm aanwezig in het attractiepark. Alleen de erwt was te zien op een kussentje in het Eftelingmuseum. Maar nu wordt het een complete attractie. Anton Pieck

Een schets van Anton Pieck was de inspiratie voor het ontwerp van Sander de Bruijn: “Zijn werkwijze en perfectie zijn nog steeds het uitgangspunt voor nieuwe ontwerpen."

'De Prinses op de erwt' van Anton Pieck (beeld: Efteling).

Het nieuwe sprookje komt aan de rand van het bos, tussen de Trollenkoning en de Put van Vrouw Holle in. Met op de achtergrond het nieuwe hotel, dat in dezelfde stijl gebouwd wordt. Daarmee is de link met slapen in het sprookje extra toepasselijk. De Prinses op de Erwt gaat over een prins die alleen met een échte prinses wil trouwen. Op een stormachtige avond klopt er een meisje uit een ver land aan bij het paleis. Ze zegt dat ze een prinses is, maar druipend van de regen in haar gerafelde jurk gelooft niemand haar. Erwten-proef

Totdat ze de erwten-proef aflegt: tussen twintig matrassen en twintig donzen dekens is zij zo fijngevoelig dat ze de erwt kan voelen en daardoor niet kan slapen. En ze leefden nog lang en gelukkig, vanaf voorjaar 2025 dus.