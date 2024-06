112-nieuws: verlaten auto in Rijen • vrachtwagen met pech op A67

02.53

Een bestelbus is afgelopen nacht uitgebrand onder het viaduct van de Burgemeester Letschertweg aan de Kanaaldijk-Zuid in Tilburg. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat het busje verloren ging. In de bestelbus lagen bouwmaterialen. De politie vermoedt dat de bestelbus mogelijk gestolen is en doet onderzoek.