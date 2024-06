112-nieuws: brand na vergeten pan op vuur • rook en stank in Tilburg

05.37

De leegstaande nieuwbouwhuizen aan de Bredaseweg in Oosterhout blijven geteisterd worden door vandalisme. Zaterdagnacht woedde daar rond kwart over vier weer brand. De brand, die woedde in een benedenwoning, was snel geblust. Dit is al de derde keer in een week tijd dat het raak is bij deze nieuwbouwhuizen.

