112-nieuws: grote brand onder controle • motorrijder ernstig gewond

02.00

De politie heeft tot diep in de nacht onderzoek verricht op en in de buurt van de Rode Kruislaan in Eindhoven. Gisteravond werd er een man neergeschoten. Hij raakte zwaargewond. De straat was daarna urenlang afgesloten. Tijdens het onderzoek is onder meer een kogelhuls gevonden. De politie heeft ook elders in de stad naar sporen gezocht. Dat was in de omgeving van de plek waar een vluchtauto werd gevonden. Er zijn twee verdachten aangehouden, een derde is nog spoorloos.