Rob Kemps verovert Europa: 'Iedereen wil weten wie Snollebollekes is'

Tijdens het EK voetbal in Duitsland gaan mensen massaal van links naar rechts. De oranjekaravaan trekt springend op het feestnummer van Snollebollekes door de speelsteden waar Oranje in actie komt richting het stadion. Het aanstekelijke nummer en de springende oranjefans trekken internationaal de aandacht. Zanger Rob Kemps wil het nummer nu ook in het Duits gaan uitbrengen.

Het lied 'Links Rechts' is in Nederland al jarenlang een groot succes. Maar sinds de start van het EK voetbal heeft het nummer ook de nummer 1-positie bereikt in de Duitse Spotify-hitlijsten. Buitenlandse media zijn er bovenop gedoken en vragen zanger Rob Kemps uit Best zijn verhaal te doen in Der Spiegel en bij CNN.

"Hans van Breukelen, Ronald de Boer en Aron Winter weten allemaal wie ik ben!'"

"We hadden al een paar jaar door dat het wel lekker gaat met deze hit", vertelde Rob dinsdagochtend in het radioprogramma KEigoeiemorgen op Omroep Brabant. "Maar ik moet zeggen, de filmpjes van de oranjefans vanuit Hamburg, waar het Nederlands elftal het tijdens de eerste EK-wedstrijd moest opnemen tegen Polen, dat was wel wat. Met ons team, achter de bus, merkten we al: het wordt bijna wereldnieuws." En daar bleef het niet bij: "Het toeval wilde dat wij al geboekt waren om naar Leipzig te gaan, waar Oranje het tijdens de tweede groepswedstrijd tegen Frankrijk zou opnemen. Toen heb ik daar opgetreden in de fanzone en ook ben ik mee op de bus gegaan. Toen heeft een verslaggever van FOX Sports USA mij dus geïnterviewd en ik stond ook met een groot artikel in Der Spiegel. Ik stond ook op de bus met de ex-internationals Hans van Breukelen, Ronald de Boer en Aron Winter. Zij weten allemaal wie ik ben!' Toen dacht ik: dit is wel weer een mooie nieuwe stap voor ons als Snollebollekes. Je ziet dat je met dat gekke 'Links Rechts' veel mensen kunt beroeren."

"Het zijn nu ook de Duitsers, de Schotten, de Italianen en de Fransen."

Het nummer brak in Nederland door in 2017, nadat het Nederlands vrouwenvoetbalteam het EK in eigen land won. De Oranje Leeuwinnen vierden hun titel in Utrecht onder meer met dit nummer en het publiek omarmde het ook. "Toen kende, na een paar jaar te hebben gesudderd, iedereen het nummer ineens", bevestigt Rob. "Dat voel ik nu ook weer een beetje, die sensatie dat heel veel mensen het nummer ineens ontdekken. Overal waar Nederlanders zijn feesten en hossen ze mee op 'Links Rechts', maar nu zijn het ook de Duitsers, de Schotten, de Italianen en de Fransen. Iedereen wil weten wie Snollebollekes is!"

"Doorpakken op deze hype is natuurlijk leuk."

Met name de Duitsers lopen weg met 'Links Rechts'. Daar wil Rob uiteraard op inspelen. "Ik heb niet per se de ambitie om veel in Duitsland te gaan optreden, maar er is al best lang de vraag om een Duitse versie hiervan te maken. De Duitse partymuziek vind ik het meest lijken op onze Nederlandse partymuziek. De Belgische misschien ook nog wel, al is die in het algemeen iets braver. De Fransen zijn meer van de chansons en Italië heeft ook weer een iets ander genre. Dus als er een land geschikt is voor een aparte versie, is het wel Duitsland. Dus om even op deze hype - als gimmick - door te pakken, is natuurlijk leuk. Dus daar zijn we mee bezig."