112-nieuws: brand in de gevangenis • ongeluk op A2

09.35

Op de A2 tussen afrit Budel en Nederweert hebben mensen vanochtend een half uur vertraging nadat er een ongeluk met meerdere voertuigen is gebeurd. Bij het ongeval waren een vrachtwagen, bestelbus, een motor een een auto betrokken. Aan beide kanten van de snelweg is er file. Afrit Budel is in de richting van Eindhoven dicht geweest. In de richting van Maastricht zijn twee rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat is bezig met opruimen. Mensen op de A2 die naar het zuiden willen kunnen omrijden via Venlo door de A67 en de A73 te volgen.