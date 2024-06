112-nieuws: fatbiker is fatbike kwijt • explosie spuitbus bij appartement

22.37

Een fatbiker in Best moest zijn fatbike gisteren inleveren bij de politie. Agenten betrapten de bestuurder terwijl hij met een snelheid van meer dan 40 kilometer per uur over het fietspad joeg. De bestuurder was had eens eerder een waarschuwing en een proces-verbaal hiervoor gekregen. De officier van justitie gaat zich hier nu over buigen.