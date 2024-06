112-nieuws: varkensstal in brand • auto vliegt in brand op de A67

12.51

Op de A67 bij Geldrop is er vertraging door een auto die in brand is gevlogen. Dat is gebeurt op de snelweg in de richting van Eindhoven. Een rijstrook is dicht. De vertraging is zo'n twintig minuten. Ook aan de andere kant van de A67 zorgt de autobrand voor vertraging, meldt de ANWB.