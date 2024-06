112-nieuws: automobilist heeft joint in de mond • vrouw knalt op boom

05.30

Een bakwagen is afgelopen nacht volledig door brand verwoest in Boxtel. Dat gebeurde rond halfvijf in de Hendrika van Haeftenstraat in Boxtel. Bij aankomst van de brandweer stond de bakwagen al volledig in brand. Het vuur was snel onder controle.

Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. De politie heeft geen sporen gevonden van brandstichting. Ze hoopt via camerabeelden meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de brand. Een geparkeerde auto liep eveneens schade op.