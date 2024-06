112-nieuws: fietsster en auto botsen in Oss • reanimatie na botsing A16

10.49

Een huis in de Bredase wijk Tuinzigt is gisteren op last van de burgemeester voor een periode van drie maanden gesloten. De politie had meerdere tips binnengekregen dat er hier zaken niet pluis waren. Na onderzoek werden er verdovende middelen gevonden. Dit is het tweede huis in de wijk Tuinzigt dat in drie maanden tijd is gesloten.