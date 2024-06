112-nieuws: gewonde man in Eindhoven • vrouw houdt buurt wakker

07.29

In de Feithlaan in Roosendaal is afgelopen nacht geschoten. Hierbij is iemand gewond geraakt. Mensen die de schoten hoorden, waarschuwden de politie. Agenten troffen op een parkeerplaats aan de Feithlaan een bestelbus met geopende deuren aan. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.