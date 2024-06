Schildpadden komen er niet voor, toch is er een gevonden in Budel

Een hele bijzondere vondst in Budel: er is daar een schildpad in de natuur gevonden. En dat is gek, want schildpadden komen hier helemaal niet voor. De Nederlandse natuur is alles behalve geschikt voor deze dieren. "De winters zijn hier veel te lang en te wisselvallig, ook zijn onze zomers veel te kort en natuurlijk ook weer veel te wisselvallig", legt Stichting Schildpaddenopvang uit.

Cranendonk24 & Rik Claessen Geschreven door