112-nieuws: auto's in brand op carpoolplaats • slimmigheidje blijkt dom

04.37

Een groep jeugdigen liet gisteravond laat mensen op de Veestraat in Helmond schrikken door dreigende bewegingen te maken met een pistool. Dit was op camera's te zien. Daarop werd door toezichthouders de politie gewaarschuwd. Agenten spraken de jongen die het pistool op dat moment bij zich had aan en namen dit in beslag.

Het pistool bleek een zogenoemde gelblaster. Het reservoir voor de balletjes was echter van de gelblaster afgehaald, waardoor het geheel nog meer leek op een echt vuurwapen. De jongen werd in de politieauto gezet en naar huis gebracht. daar werden zijn ouders ingelicht over wat hij had gedaan.

