112-nieuws: gewonde in flat in Oss • botsing in Oosterhout

Hulpverleners rukten afgelopen nacht uit naar de Lisztgaarde in Oss na een ongeluk in een appartement. In eerste instantie werd een steekpartij gemeld, maar daarvan bleek geen sprake. Wat er precies in de flat is gebeurd, is niet naar buiten gebracht. Ook is niet bekendgemaakt hoe ernstig het slachtoffer er aan toe was.