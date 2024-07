112-nieuws: auto staat midden op snelweg stil • gaslek tijdens grasmaaien

11.10

Bij een controle in een pand in Sleeuwijk is de politie op een bijzonder grote geldvondst gestuit. In het pand lag ruim 150.000 euro aan contant geld. Het geld werd in beslag genomen en de agenten waren er vervolgens wel even zoet mee, want al dat geld moest ook nog worden gestort.

