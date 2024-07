112-nieuws: file op A2 door ongeluk • auto crasht tegen huis

06.42

Een auto is afgelopen nacht gecrasht en op een huis gebotst naast de Schijndelsedijk in Boxtel. Dit gebeurde rond kwart over vijf. De bestuurder van de auto verloor door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur. De auto kwam na de crash op zijn kant tot stilstand. De brandweer heeft de gewonde automobilist via de kofferbak uit de auto gehaald.

