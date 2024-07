Chauffeur krijgt epileptische aanval en ramt met auto een schuur

Een automobilist is woensdagochtend vroeg met zijn auto tegen een schuur naast een huis gereden midden in een woonwijk aan de Bunders in Mill. De bestuurder zou, terwijl hij met zijn auto achteruit van een oprit reed, een epileptische aanval hebben gekregen.

De man verloor door de epileptische aanval de controle over het stuur, reed over een stroomkast, door een plantsoen en kwam vervolgens tegen de muur van de schuur tot stilstand.

De automobilist reed per ongeluk de schuur in Mill binnen (foto: Marco van den Broek/SQ Vision).

'Helemaal over de emmer'

De schuur moet gestut worden, laat een 112-correspondent weten. Volgens hem is de bestuurder ongedeerd. "Maar wel helemaal over de zeik."

De garage in Mill moet waarschijnlijk gestut worden (foto: Marco van den Broek/SQ Vision).

Ophef

De bewoners van het huis lagen op bed toen het ongeluk gebeurde. Zij werden wakker van de knal. Toen ze naar buiten keken, zagen ze in eerste instantie niets. Maar toen ze wat later ophef opmerkten in de buurt, ontdekten ze alsnog wat er gebeurd was.

De automobilist reed onder meer en stroomkast omver (foto: SK-Media).

De schade aan de schuur in Mill is groot (foto: SK-Media).