112-nieuws: botsing scooter en auto in Breda • kapotte vrachtwagen op A50

00.50

Aan het Kraanmeer in Erp is afgelopen nacht een auto in de berm beland en - na een boompje te hebben geraakt - ondersteboven terechtgekomen. Dit gebeurde in een flauwe bocht. De bestuurster is nagekeken in de ambulance, maar ze hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Hoe ze van de weg kon raken, wordt onderzocht. De auto is getakeld.