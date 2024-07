112-nieuws: kwekerij in lichterlaaie • pakketbezorger op zijn kant

17.35

Ten zuiden van Tilburg, in de grensstreek, is de eerste onweersbui van deze dag gemeld. Het gaat gepaard met hagel en een harde wind. Volgens het KNMI verplaatst de bui zich in noordoostelijke richting naar Den Bosch. Daarna is Gelderland aan de beurt. Het zal volgens het weerinstituut niet lang duren voordat ook in West-Brabant de eerste buien zich zullen aandienen. Voor het hele land is vanaf eind deze middag tot een uur of acht vanavond code oranje afgekondigd, maar vooralsnog heerst overal stilte voor de storm.

Code oranje is afgekondigd