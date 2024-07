112-nieuws: achtervolging op de A2 • auto botst op stilstaande wagen

21.30

Rond kwart voor acht is gisteravond een zeer grote brand uitgebroken in een schuur bij een boerderij in Drunen. Mogelijk is de brand ontstaan door blikseminslag. De brand woedde in een pand dat aan de Duinweg ligt, vlakbij de Klinkert, in het buitengebied van Drunen. Er werden brandweerlieden ingezet uit verschillende omliggende plaatsen. Het vuur brak rond kwart voor acht uit en tegen tienen was het ergste leed geleden.

De Veiligheidsregio Brabant-Noord waarschuwt voor rookoverlast.