112-nieuws: brand in meterkast van restaurant • stroomstoring in Deurne

13.00

Op de Kerkstraat in Helmond is een jongen op een scooter gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er was in ieder geval geen ander verkeersdeelnemer bij het ongeval betrokken. Een meisje dat achterop de scooter zat raakte niet gewond. De jongen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.