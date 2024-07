112-nieuws: deodorant uit vrachtwagen gestolen • explosie in voortuin

15.48

Bij een huis in de Eindhovense Kreeftstraat is dinsdagavond een explosie geweest. Dat was rond half acht, meldt de politie. Aan een plantenbak is woensdagochtend nog de schade zichtbaar.

Vermoedelijk is er zwaar vuurwerk gebruikt in combinatie met een brandbare vloeistof. Dat ontplofte in de voortuin. Buurtbewoners snelden daarna toe met emmers water. De schade bleef beperkt, waarschijnlijk omdat een deel van de bom niet afging. De politie heeft tot een uur 's nachts onderzoek gedaan bij het huis.

De technische recherche heeft sporen veiliggesteld. De politie doet buurtonderzoek en is op zoek naar camerabeelden of getuigen. De bewoners van de woning willen liever niet praten met de media, ze hebben vertrouwen in het onderzoek.