Verdachte opgepakt na schietpartij, man doodgeschoten bij huis

Bij een huis aan de Markiezaatstraat in Stampersgat is woensdag kort na middernacht een man overleden na een schietpartij. De verdachte is op de plek van de dodelijke schietpartij opgepakt. Dat meldt de politie.

De eerste melding kwam rond kwart over twaalf binnen. Hulpdiensten, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter, kwamen naar de Markiezaatstraat. De schietpartij gebeurde bij een woonblok met meerdere appartementen. Het blok staat aan een doodlopende straat. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd, de straat is afgezet.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.