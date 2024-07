112-nieuws: 15-jarige licht bejaarde op • jongen heeft boksbeugel

11.25

De politie heeft in Drunen een jongen aangehouden die een boksbeugel op zak had. Agenten zagen hem woensdagavond op een scooter zonder verlichting rijden. Toen ze hem aanhielden bleek hij geen identiteitsbewijs of rijbewijs bij zich te hebben. Toen de politie hem vervolgens fouilleerde ontdekte ze de boksbeugel in zijn tas. Boksbeugels vallen onder verboden wapens en daarom heeft de politie die in beslag genomen. Het OM beraadt zich over een straf.