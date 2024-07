112-nieuws: demonstranten verstoren RoboCup • wielrenner gewond

15.58

Pro Palestina-demonstranten hebben vanmiddag de openingsceremonie van de Robocup in Eindhoven verstoord. De demonstraten liepen naar het podium, schreeuwden leuzen en strooiden pamfletten in het rond. Beveiligers grepen direct in en verwijderden de demonstranten uit de zaal. De openingsceremonie liep een korte vertraging op. De RoboCup is een wedstrijd waar autonome robots het tegen elkaar opnemen. Ze voetballen en laten zien hoe goed ze bijvoorbeeld voor mensen kunnen zorgen door medicijnen te leveren of een drankje neer te zetten. Er doen universiteiten over de hele wereld aan mee. De RoboCup vindt dit jaar plaats in een evenementenhal in de Genneper Parken.