Bijna alle reacties over lhbti+’ers zijn negatief: 'Hou op met die onzin'

'Hou toch op met die onzin!', 'Waarom moet het door onze strot worden geduwd?' en 'Ze moeten maar eens normaal doen!'. Het is slechts een greep uit de reacties op de social media-kanalen van Omroep Brabant, wanneer een bericht gaat over de lhbti+-gemeenschap. Twee derde van de reacties bevat een haatdragende boodschap. Dat blijkt uit een onderzoek van Omroep Brabant, waarbij we duizenden reacties onder posts op onze socials bekeken.

In het kader van de Pride onderzocht Omroep Brabant reacties op lhbti+-gerelateerde posts op Instagram, Facebook, TikTok en X. We verzamelden ruim 5500 reacties en gelabeld als 'pro-lhbti+', 'anti-lhbti+', of 'neutraal'. Alle reacties die niets met de lhbti+-gemeenschap te maken hebben, werden eruit gehaald. Er bleven ruim 2600 reacties over, twee derde hiervan was anti-lhbti+.

De verschillende reacties verbazen socioloog Tobias Stark niet. Hij is docent aan de universiteit van Utrecht en gespecialiseerd in culturele diversiteit en jeugd. "Het komt allemaal heel dichtbij voor de Brabanders", vertelt hij. "Het is heel makkelijk om te zeggen dat je geen moeite hebt met de lhbti+-gemeenschap, wanneer evenementen als een Pride alleen in Amsterdam plaatsvinden. Mensen voelen zich bedreigd door de veranderende wereld."



Maar waarom voelt die verandering als een bedreiging? "De heteroseksuele, witte man had het eigenlijk altijd voor het zeggen", zegt Stark. "Dat wordt nu minder en minder door alle rechten die je vandaag de dag hebt als lhbti+'er. Dat leidt tot negatieve reacties. Niet alleen op sociale media, maar ook in het dagelijks leven."



Herkenning

Volgens Stark heeft het ook voor een groot deel met herkenning te maken. "Veel heteroseksuelen hebben weinig tot geen contact met mensen uit de lhbti+-gemeenschap. Onbekend maakt onbemind. We weten dat contact en het omgaan met mensen uit een bepaalde groep heel vaak een positief effect heeft op de meningen die mensen hebben over een groep."



Een derde van de reacties is wél positief over de gemeenschap. 'Wat een fantastische dag' en 'een top-initiatief' zijn twee reacties onder een Twitter post over de Eindhovense Pride. Ook veel mensen vinden dat de haat die overheerst in de reacties juist de reden is waarom er genoeg aandacht besteed moet worden. Daarnaast hebben veel personen medelijden met de lhbti'ers en komen ze voor hen op. 'Je hoort iedereen te accepteren zoals hij of zij is. Wat een laag gedrag', reageert een van de Facebook-gebruikers.