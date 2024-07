112-nieuws: man bedreigt agent met de dood • knal blijkt geen explosief

23.45

Bij een huis aan de Stationsstraat in Helmond is vannacht iets voor middernacht brand ontstaan nadat er een harde knal te horen was. De brandweer kwam ter plaatse en heeft de brand geblust. Politie zette de omgeving af voor onderzoek en schakelde een explosievenexpert in, om uit te zoeken waardoor de brand was ontstaan.

Ook de Explosieven Opruimingsdienst uit Soesterberg werd erbij gehaald.

Lees hier verder wat uiteindelijk de harde knal veroorzaakte.