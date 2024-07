112-nieuws: inbreker op heterdaad betrapt • auto eindigt op fietsenrek

08.37

Twee Helmonders (19 en 25 jaar oud) zijn gisteravond laat aangehouden op de Van Speijkstraat in Veghel. Iemand had hen zien wegrennen na een inbraak in een huis aan de Dr. Abrham Kuyperlaan in Veghel. Wat bij de inbraak was buitgemaakt, is niet naar buiten gebracht.