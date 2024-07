112-nieuws: verwarde man houdt hulpdiensten bezig • auto eindigt op fietsen

09.02

Op de Gerard Ter Borchstraat in Roosendaal is een 22-jarige man opgepakt die ongeveer 35 gram drugs bij zich had. Het ging om onder meer cocaïne en cannabis, meldt de politie.

[Archieffoto]

08.16 - Auto eindigt op fietsenrek

Op de Riethil in Breda is een auto van de weg geraakt en in de bosjes terechtgekomen. Daarbij raakte de vrouw twee verkeersborden. De auto eindigde bovenop een fietsenrek. Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek.