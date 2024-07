112-nieuws: man valt van brommer • hond zit lang in auto

13.11

Een man is dinsdag gewond geraakt toen hij op de Lieropsedijk in Someren met zijn oldtimerbrommer is gevallen. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis in Geldrop gebracht. Agenten vergezellen de man in het ziekenhuis omdat er vermoedelijk drank in het spel is. De gemeente is ingeschakeld om het fietspad schoon te maken. Daar lag brandstof op, waardoor het glad werd.