112-nieuws: vrouw zwaargewond na val van fiets • hond zit lang in auto

09.23

Een vrouw (45) is gisteren zwaargewond geraakt toen ze op de Ansbalduslaan in Waalre van haar fiets viel. Dat meldt de politie vandaag. Volgens de politie is dat het gevolg van een eenzijdig ongeval. Mogelijk is de vrouw gistermiddag gevallen nadat ze op haar witte mountainbike ergens tegenaan fietste. De politie is nu op zoek naar getuigen of mensen die beeldmateriaal hebben. De vrouw zelf is niet bij kennis.