Laura schiet al voor de opening van de Spelen: 'Best lange competitie'

De openingsceremonie van de Olympische Spelen vrijdagavond op de Seine wordt ongetwijfeld een groot spektakel. Laura van der Winkel (22) zal de festiviteiten in Parijs niet live meemaken, maar via televisie volgen. De handboogschutter uit Best komt namelijk donderdagochtend, als eerste Brabantse sporter, al in actie bij de kwalificaties. "We willen zo fit mogelijk zijn, rust is daarbij heel belangrijk."

De voetballers, handballers en rugbyers zijn ook al eerder begonnen dan vrijdag. Zo zagen we woensdag NAC-speler Matthew Garbett scoren namens Nieuw-Zeeland tegen Guinee (2-1 winst). De vroege start van deze sporten is omdat in deze disciplines het toernooi niet in twee weken afgewerkt kan worden. Maar waarom dan ook de handboogschutters? Dat heeft alles met veiligheidsmaatregelen te maken. Ze schieten namelijk in de buurt van de Seine en om te voorkomen dat mogelijk een volledig verkeerd geraakte pijl iemand in het publiek van de openingsceremonie raakt, zijn de kwalificaties op donderdag.

"Slapen is broodnodig."

"Voor ons geen probleem, het voelt gewoon als de start van de Spelen", zegt Laura in het Omroep Brabant-radioprogramma KEIgoeiemorgen! "Vrijdagavond gaan we niet tijdens de openingsceremonie de Seine op, want dat past niet in ons schema. Het is best een lange competitie en we hebben er al een paar vroege dagen op zitten. Slapen is broodnodig."

"Je staat volledig op scherp."

Tijdens de kwalificaties hoopt Laura zich individueel en met het team te plaatsen voor de volgende ronde. "De zenuwen voel ik in mijn lijf, er zit veel adrenaline in. Je staat volledig op scherp. Bij het handboogschieten zit het zo dicht bij elkaar."

Dat Laura nu op het allerhoogste niveau meedraait, had ze in haar jonge jaren niet verwacht. Ze probeerde veel sporten, totdat ze geïnspireerd raakte door de boekenserie De Grijze Jager. Via een vereniging in haar woonplaats Best zette ze de eerste stappen als handboogschutter en vervolgens kwam ze steeds een stapje hoger. "Ik heb altijd al het gevoel gehad dat ik alles links wilde laten liggen voor mijn topsportcarrière. De Olympische Spelen in Parijs staat pas sinds 2022 op de agenda toen we met een damesteam begonnen."

"Medaille is mogelijk, maar dan moet je heel veel geluk hebben."

Vorig jaar leek het olympisch ticket al binnen, maar door een fout bij de internationale organisatie World Archery bleek dat toch niet zo te zijn. "Toen werd wel duidelijk dat Parijs een reëel doel was. Vanaf dat moment zijn we ons nog meer gaan focussen en plaatsten we ons. Of er een medaille inzit? Ja, maar dan moet je wel heel veel geluk hebben."