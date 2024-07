112-nieuws: auto belandt in greppel • drugswoning gesloten in Vught

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

02.30 - Auto belandt in greppel naast A2, rijverbod van 24 uur voor bestuurder

Een auto is afgelopen nacht rond halfdrie op de A2 bij Maarheeze in een greppel beland. Dat gebeurde toen de bestuurder wilde wegrijden bij tankstation Groote Bleek. Bij het wegrijden van de parkeerplaats miste de bestuurder een bocht en kwam met zijn auto in een greppel tot stilstand. De bestuurder kreeg van de politie een rijverbod van 24 uur opgelegd. Uit een speekseltest bleek dat de man harddrugs had gebruikt. De man, de vrouw en hun hond kwamen met de schrik vrij. Het stel was op weg naar hun vakantieadres. De beschadigde auto is door een berger weggesleept. Ook het stel en hun hond zijn door de berger naar een veilige locatie gebracht.

Auto belandt in greppel bij parkeerplaats op snelweg (Foto: WdG/SQ Vision)