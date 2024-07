112-nieuws: auto belandt in greppel • ongeluk op de A58

14.30

Al acht dagen werd een Bredase kat vermist. Tot de baasjes er vrijdagmiddag ineens gemauw hoorde onder hun flat aan de Aurelia. Het geschrokken beestje werd door brandweermannen uit een kruipruimte gered. Al was de kat zo in paniek, dat ze tijdens haar vlucht in het water belandde. "De kat ging echt tekeer tegen de brandweer. Ze was helemaal nat, maar verder wel in goede gezondheid."

