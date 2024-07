112-nieuws: brand op dak van huis • jongen beroofd op straat

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

14.16 Ook dakbrand in Volkel Ook op de Tijgerstraat in Volkel is zojuist brand uitgebroken op een dak. Het brandje werd snel geblust door de toegesnelde brandweer. Er waren dakdekkers bezig op het dak toen de brand uitbrak. Foto: Marco van den Broek/SQ Vision.

13.26 Brand op dak Op het dak van een huis aan de Plantlust in Waalwijk is vanochtend brand uitgebroken. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden van dakdekkers op het dak. De dakdekkers hadden het vuur al geblust voordat de brandweer ter plaatse was. Foto: Iwan van Dun/SQ Vision.

13.13 Winkel kort en klein geslagen Een verwarde man (25) heeft maandagavond flinke schade aangericht in winkel De Smaak van Woensel in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven. De winkel, die producten van boeren uit de regio verkoopt, kan dinsdag slechts beperkt open. De politie bevestigt dat de Eindhovenaar is opgepakt.



12.27 Jongen beroofd op straat Een 15-jarige jongen is maandagavond beroofd in de Rat Verleghstraat. De daders zaten samen op een scooter en vluchtten uiteindelijk met een enkele AirPod en een telefoonoplader. De jongen werd ook geslagen tijdens de beroving. De politie roept getuigen op om zich te melden.

12.26 Grote wietvondst De douane heeft onlangs ergens in de regio Breda in twee containers in totaal 1340 kilo wiet gevonden. Dat gebeurde op woensdag 17 juli. De vondst werd dinsdag door justitie bekendgemaakt. Lees hier meer.

09.11 Overleden man gevonden Bij een tankstation naast de A67 bij Asten is vanochtend een overleden man gevonden. De man is een natuurlijke dood gestorven, zo blijkt uit onderzoek. Een gedeelte van het tankstation is nog altijd door de politie afgezet. Foto: Walter van Bussel/SQ Vision.

00.16 Explosie en brand bij huis Oss Een huis aan de Karel de Stoutestraat in Oss is rond middernacht verwoest. Er ontplofte een explosief en er brak een felle brand uit. De voordeur ging aan diggelen en het huis is zwart geblakerd. Ook een auto die voor het huis was geparkeerd liep schade op en het huis van de buren raakte eveneens beschadigd. Lees hier meer. Foto: Gabor Heeres/SQ Vision

22.55 Auto zonder geldige registratie Een automobilist werd gisteravond bij Best betrapt op het rijden in een auto zonder geldige registratie. De politie nam de auto en de kentekenplaten mee. Hij krijgt veertien dagen de tijd om de auto juist te registreren in Polen. De automobilist kreeg een proces-verbaal. Foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant

22.15 Zoektocht naar mogelijke drenkeling Er werd gisteravond groot alarm geslagen nadat iemand kleren en schoenen aan de waterkant had zien liggen aan de Mozartlaan in Waalwijk. Een oppervlaktereddingsteam, duikers van de brandweer, politie, ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de Mozartlaan. Na een uitgebreide zoektocht werd niemand aangetroffen waarop de hulpdiensten weer inrukten. De inzet was groot (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). Een beeld van de massale inzet (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).