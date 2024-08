112-nieuws: auto botst op landbouwmachine• water lekt uit appartement

07.18

De brandweer is vanochtend naar een appartement aan de Nieuwe Hescheweg in Oss gekomen voor een gesprongen waterleiding. Het water kwam in een van de appartementen via het plafond naar beneden. De bewoners van die woning, waren op vakantie. Om bij de waterleiding te komen, kwam de brandweer met een hoogwerker via een balkon naar binnen. De schade door het water in het appartement zou groot zijn.