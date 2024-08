112-nieuws: auto botst op werktuig • huis beschadigd door explosie

01.20

Op de Halsterseweg in Bergen op Zoom is afgelopen nacht een explosie geweest bij een huis. Er ontstond brand door de knal, maar de brandweer had het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond. Wel is de voorgevel van de woning zwaar beschadigd. De politie heeft na de explosie de omgeving van het huis afgezet en een onderzoek opgestart. De glasscherven zijn door de knal meters verderop in de straat terechtgekomen.