Huizen in Tilburg en Bergen op Zoom beschadigd door nachtelijke explosies

Bij huizen aan de Halsterseweg in Bergen op Zoom en de Sneekstraat in Tilburg zijn in de nacht van woensdag op donderdag explosies geweest. Daar zijn geen gewonden bij gevallen, maar op allebei de plekken raakten de woningen flink beschadigd.

Eerst ging het mis in Bergen op Zoom. Daar ontplofte rond kwart over een 's nachts iets bij een huis aan de Halsterseweg. De knal veroorzaakte een kleine brand, maar de brandweer had die snel onder controle. Niemand raakte gewond. Wel ging een raam aan diggelen en is de voorgevel flink beschadigd. Door de knal vlogen de glasscherven in het rond.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision

In Tilburg was het raak op de Sneekstraat in de wijk Reeshof. Daar ontplofte iets bij een voordeur van een woning. Er vielen geen gewonden. De voordeur bleef na de explosie zwartgeblakerd achter. Volgens buurtbewoners was er een luide te horen. De politie is bij allebei de huizen een onderzoek opgestart.

Foto: SQ Vision