Auto vliegt over de kop na harde botsing, slachtoffer naar ziekenhuis

Een auto is donderdagochtend op de kruising van de Europalaan met de Veldmaarschalk Montgomerylaan in Eindhoven over de kop gevlogen nadat die werd geramd door een andere auto. Een slachtoffer moest bevrijd worden uit de auto en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto is aangehouden.

Het slachtoffer dat aan de zijkant werd geramd, vloog met zijn auto over de kop en kwam tot stilstand tegen een lichtmast. De brandweer moest eraan te pas komen om het slachtoffer uit de auto te bevrijden. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. De botsing gebeurde mogelijk nadat een van de voertuigen door rood reed. De bestuurder van de andere auto werd na de crash aangehouden. Volgens de officier van dienst van de politie was de man onder invloed. Er wordt nu onderzocht waarvan. Een traumahelikopter landde na het ongeluk op de kruising. Ook waren er meerdere brandweervoertuigen, ambulances en politieauto's.

Foto: SQ Vision.

