112-nieuws: schip te hoog voor brug • botsing op A4

16.10

De brandweer is vanmiddag naar de Willemstraat in Son en Breugel gegaan, omdat daar een schuurbrand werd gemeld. De brandweer was met twee blusvoertuigen en een hoogwerker aanwezig.

In een grote schuur achter een huis was veel rook, maar volgens de brandweer is daar geen brand geweest. De rook kwam vermoedelijk van een zonnepaneleninstallatie. De brandweer heeft de schuur geventileerd. De politie en ambulance waren ook aanwezig. De bewoner is nagekeken, omdat die mogelijk rook ingeademd had.