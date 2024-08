112-nieuws: defecte tankwagen van A58 gehaald • auto botst tegen boom

01.51

Weer ging afgelopen nacht een deelscooter in vlammen op in Eindhoven. Dit keer aan de straat Bouvigne. Van de scooter bleef niets over. Zaterdag gingen in Eindhoven en Veldhoven al vier scooters van Go-Sharing in korte tijd in vlammen op. Afgelopen week kondigde dit bedrijf zijn vertrek uit Eindhoven aan. Of de branden hiermee verband houden, is onduidelijk.