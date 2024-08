112-nieuws: auto's Roosendaal beschadigd • scooterrijder crasht op rotonde

23.39

Een scooterrijder crashte gisteravond op een rotonde in Etten-Leur. De man was daarvoor betrokken bij een ruzie in een huis. Toen de politie hem wilde aanspreken, ging hij ervandoor. Bij de rotonde verloor de bestuurder de macht over het stuur. De bestuurder kreeg bekeuringen vanwege het rijden zonder rijbewijs, het rijden zonder helm, spookrijden en het negeren van een stopteken. Zijn scooter is in beslag genomen.